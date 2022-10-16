Стремоусов заявил, что Россия "поставит мат" киевской власти в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что киевской власти будет "поставлен мат" уже предстоящей зимой.

"Мы вновь напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже произойдет этой зимой", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Телеграм-канале.

Также он добавил, что возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от западных стран, а Россия в этом плане достаточно мощна и фактически безгранична.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.