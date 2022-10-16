Глава МАГАТЭ заявил, что никто в мире не хочет ядерной катастрофы

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: REUTERS

Никто в мире не желает ядерной катастрофы, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», – сказал глава МАГАТЭ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как писал сайт KP.RU, на прпошлой неделе в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Гросси. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью Запорожской атомной электростанции, которая (как и город Энергодар, в котором расположена ЗАЭС) регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

После этого генеральный директор МАГАТЭ направился в Киев по договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гроссии отметил, что работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.