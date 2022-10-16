Сербия временно закрыла посольство на Украине из соображений безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия временно закрыла посольство на Украине в связи с ситуацией в стране. Сотрудники дипломатической миссии будут пока работать в Белграде.

«Посольство Республики Сербия на Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград», – сообщается на сайте сербского посольства.

В сообщении отмечается, что для сербов, которые находятся на Украине, будет доступна в круглосуточном режиме по горячей линии. Кроме того, они могут обращаться в посольства Сербии в соседних с Украиной странах.

На прошлой неделе сербское Министерство иностранных дел рекомендовало согражданам рассмотреть возможность заблаговременно покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в республику.