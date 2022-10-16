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В мире16 октября 2022 12:23

Сербия временно закрыла посольство на Украине из соображений безопасности

Диппредставительство объяснило решение защитой своего персонала
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сербия временно закрыла посольство на Украине из соображений безопасности

Сербия временно закрыла посольство на Украине из соображений безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия временно закрыла посольство на Украине в связи с ситуацией в стране. Сотрудники дипломатической миссии будут пока работать в Белграде.

«Посольство Республики Сербия на Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград», – сообщается на сайте сербского посольства.

В сообщении отмечается, что для сербов, которые находятся на Украине, будет доступна в круглосуточном режиме по горячей линии. Кроме того, они могут обращаться в посольства Сербии в соседних с Украиной странах.

На прошлой неделе сербское Министерство иностранных дел рекомендовало согражданам рассмотреть возможность заблаговременно покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в республику.