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Политика16 октября 2022 12:36

Российская авиация из состава региональной группировки войск прибывает в Белоруссию

Общая численность военнослужащих РФ в составе группировки составит немногим менее девяти тысяч человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российская авиация начала прибывать в Белоруссию

Российская авиация начала прибывать в Белоруссию

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Российская авиация, входящая в состав региональной группировки войск Союзного государства, начала прибывать в Белоруссию, сообщает Министерство обороны республики.

«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Тем временем начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил в Twitter, что общая численность военнослужащих РФ в составе совместной региональной группировки сил в Белоруссии составит немногим менее девяти тысяч человек. Передислокация займет несколько дней, уточнил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составят белорусские подразделения.