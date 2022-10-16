В Москве начались переговоры МИД России и ООН по зерновой сделке Фото: соцсети

В Москве стартовали переговоры Министерства иностранных дел России и Организации объединенных наций по продлению зерновой сделки.

Как передает ТАСС, от российской стороны в переговорах участвует замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. От ООН в российскую столицу прилетели заместитель генерального директора организации Мартин Гриффитс и гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

В российском МИД сообщили, что стороны обсуждают зерновую сделку и другие актуальные вопросы.

Как писал сайт KP.RU, ООН на переговорах в Москве попытается добиться продления сроков действия зерновой сделки. Высокопоставленный представитель организации в ходе предстоящей поездки рассчитывает получить более четкое понимание позиции России по продлению зерновой сделки после истечения ее срока действия в конце ноября этого года. Какие-либо окончательные договоренности будут достигнуты, вероятнее всего, позднее.