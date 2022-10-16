NTV: в бундесвере планируют обучить пять тысяч украинских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование вооруженных сил Германии планирует обучить пять тысяч украинских солдат в рамках тренировочной миссии EU Military Assistance Mission, сообщил сегодня, 16 октября, телеканал NTV.

Как уточняется, новобранцы пройдут базовую подготовку в рамках миссии, а более опытных военных ждет спецподготовка - в частности, их обучат пользованию системами противовоздушной обороны IRIS-T SLM, ранее поставленными на Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.