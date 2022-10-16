Минобороны сообщило, что российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов Фото: REUTERS

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки было перехвачено восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.