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Экономика16 октября 2022 13:19

Миллер допустил перенаправление экспорта газа с «Северных потоков» через Турцию

Это могут быть значительные объемы, отметил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Миллер допустил перенаправление экспорта газа с «Северных потоков» через Турцию

Миллер допустил перенаправление экспорта газа с «Северных потоков» через Турцию

Фото: REUTERS

Потоки экспорта газа, выпавшие после атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», реально перенаправить через Турцию, считает председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

«Нет ничего невозможного. Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на «Северных потоках», поэтому это могут быть значительные объемы», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может перенаправить транзит газа в Европу с газопровода «Северный поток» через Черное море. Таким образом, в Турции млжет появиться крупнейший газовый хаб для Европы, отметил глава государства.

Между тем стало известно, что турецкие ученые за три месяца до заявлений Путина разработали проект газового хаба, который будет способен транспортировать до 75 млрд кубометров голубого топлива в год.