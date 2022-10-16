Акинфеев заявил, что будет рад победе над "Спартаком" с любым счетом

Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 16 октября, футболисты столичного ЦСКА сыграют против московского "Спартака" в матче 13 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Накануне этого поединка, трансляцию которого проведет "КП-Спорт", вратарь армейцев Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от предстоящей встречи:

- Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы, - заявил Акинфеев в интервью "СЭ".

Как сказал капитан ЦСКА, ему сейчас просто хочется, чтобы команда в целом играла хорошо и находилась на высоких позициях в турнирной таблице:

- Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Лебеденко дал "Локомотиву" жуткую характеристику в РПЛ, "Пари НН" не спешит расставаться с тренером Галактионовым, а вот Массимо Каррера сделал заявление о судействе в предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак".