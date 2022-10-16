Песков заявил о последствиях введения потолка цен на российский газ в Евросоюзе Фото: REUTERS

В случае установления потолка цен на российский газ это станет еще одной ценой, которую придется платить гражданам государств, присоединившихся к этому решению, считает пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящее время уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"

Евросоюз 7 октября 2022 года ввел восьмой пакет санкций против России, включающий законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.