Глава минтруда Германии призвал дать преференции получившим убежище в стране украинцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ситуации с получившими убежище в Германии украинцами должны действовать послабления и привилегии, которые не предоставляются беженцам, приехавшим из других государств, сообщил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в интервью Tagesspiegel am Sonntag.

При этом Хайль сослался на совместное решение стран Евросоюза, согласно которому украинцы, в отличие от тех, кто ищет защиты из других государств, не должны проходить процедуру предоставления убежища.

“У них есть право на базовое обеспечение и они могут сразу приступать к работе. Отменять тут совершенно нечего", - отметил Хайл. Этого не изменит даже возможный рост количества приехавших украинцев зимой, добавил руководитель Минтруда.

Ранее посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам. Он призвал немецких властей задуматься, почему беженцы не хотят оставаться в Германии.