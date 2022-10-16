Серия терактов предотвращена в Белоруссии

В Белоруссии предотвращен серия терактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии предотвращена серия терактов, в результате операции задержаны несколько человек.

По информации телеканала «Беларусь 1», подозреваемые были завербованы организацией ВYPOL, которая признана в Белоруссии террористической. Как рассказали в спецслужбах страны, они получали задания по закладке взрывчаток от чат-бота в Telegram. В настоящее время задержанные дают признательные показания, отмечается в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что организация ВYPOL является проектом западных спецслужб, «щедро финансируемым и продвигаемым долгое время». По его словам, цель проекта – «насильственное свержение государственной власти в республике». Участники ВYPOL проходят обучение в Польше, а боевой опыт получают на территории Украины, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о введении в стране режима контртеррористической операции.