Ле Пен назвала “неосторожными” слова Борреля об ответе на возможный российский ядерный удар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о "мощном военном ответе" Запада в случае якобы применения Россией ядерного оружия на Украине.

Ранее Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны России вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Глава европейской дипломатии добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.

Ле Пен отметила, что в словах Борреля отсутствует стремление к решению конфликта, началу переговоров и поиску путей к установлению мира.

"Следует быть осторожными, чтобы не сделать слишком большой шаг, который заставил бы нас вступить в войну, которую французы не хотят", - сказала политик.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.