Путин не планирует встречаться с приехавшим в Москву замгенсека ООН Гриффитсом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального директора ООН Мартином Гриффитсом, приехавшим в Москву на переговоры по зерновой сделке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча с замгенсека ООН не планируется», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, в Москве проходят переговоры Министерства иностранных дел России и ООН по продлению зерновой сделки. От российской стороны в переговорах участвует замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, от ООН в российскую столицу прилетели заместитель генерального директора организации Мартин Гриффитс и гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

Как писал сайт KP.RU, ООН на переговорах в Москве попытается добиться продления сроков действия зерновой сделки. Высокопоставленный представитель организации в ходе предстоящей поездки рассчитывает получить более четкое понимание позиции России по продлению зерновой сделки после истечения ее срока действия в конце ноября этого года. Какие-либо окончательные договоренности будут достигнуты, вероятнее всего, позднее.