Андрей Канчельскис про мечту о работе в "Манчестер Юнайтед": "Хотелось бы поработать. Все бывает"

Андрей Канчельскис играл в 90-е годы за "Манчестер Юнайтед". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игравший за "Манчестер Юнайтед" в 1991-1995 годах бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что мечтает поработать в структуре этого всемирно известного клуба. В интервью "СЭ" он заявил:

- Поработать в «Манчестер Юнайтед»? Всем было бы интересно. Но это задача из разряда нереальных. Какой-то шанс можно было бы рассматривать, если бы руководителями клуба были ирландцы.

Но в данный момент, признался Канчельскис, в команду трудно попасть из-за текущих владельцев клуба. "МЮ" принадлежит миллиардерам из США. Поэтому, говоря о работе в "МЮ", Канчельскис заявил:

- Мечта есть всегда. Естественно, хотелось бы поработать в структуре клуба. Все бывает в жизни.

Отметим, что Канчельскис играл за "МЮ" с 1991 по 1995 годы, выйдя на поле в 123 матчах, в которых забил 28 голов. Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Загитова и Щербакова вместе посмотрели первый выпуск "Ледникового периода", Малкин планирует провести еще один мощный сезон в НХЛ, а бывший тренер "Спартака" раскритиковал российских судей.