Песков подтвердил, что Путин проведет оперативное совещание Совбеза на предстоящей неделе

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза, это еженедельное мероприятие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Речь идет о еженедельном оперативном совещании", - уточнил представитель Кремля.

На этом мероприятии российский лидер с членами совбеза обсуждает социально-экономическую ситуацию в стране, а также проблемы внутренней и внешней безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ 15 июля 2022 года.

Также ранее Путин обсудил вопрос предотвращения угроз внутренней безопасности на совещании с Совбезом. С докладом на совещании выступил глава российского МВД Владимир Колокольцев. В совещании также приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокие лица.