Генпрокуратура Болгарии заявила, что кибератаки на сайты госорганов страны совершены из России Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакерские атаки на сайты государственных органов Болгарии были совершены из России, заявил заместитель генерального прокурора балканской республики Борислав Сарафов.

«Установлено конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на болгарские правительственные сайты. Это конкретное лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации», – сказал он «Болгарскому телеграфному агентству».

В субботу, 15 октября, была совершена DDoS-атака на сайт администрации и некоторые правительственные ресурсы Болгарии. В результате кибератаки был ограничен доступ к сайтам, однако атака не была направлена на контент ресурсов. Генеральный прокурор страны Иван Гешев заявлял, что ее совершила российская хакерская группа. По его словам, DDoS-атака началась якобы из Магнитогорска.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обвинила Россию в кибератаке на научный центр в Мадриде.