В Сербии заявили, что существование страны зависит от дружбы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией. Такое заявление сделал сегодня, 16 октября, глава МИД республики Александар Вулин в интервью газете "Вечерне новости".

"Я думаю, что дружба с Россией имеет огромное значение, и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии", - сказал Вулин.

Кроме этого, он добавил, что что Сербию, вероятно, не хотят видеть в составе Евросоюза, поскольку государство подвергают “безумному шантажу”, в частности, в вопросах введения антироссийских санкций и признания Косово.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия будет бороться против введения антироссийских санкций “сколько сможет”. По словам главы государства, Сербия несет большие потери из-за своей позиции, но продолжит выступать против антироссийских санкций, так как является "самостоятельной страной".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.