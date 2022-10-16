В Кремле объяснили отказ Байдена от переговоров с Путиным заботой о промежуточных выборах Фото: ТАСС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказывается от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку в первую очередь заботится о промежуточных выборах в Конгресс США, считает помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Как мне кажется, он думает, прежде всего, о промежуточных выборах предстоящих. Поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не намерен встречаться с главой российского государства Путиным.

До этого американский лидер не исключил проведения встречи с президентом России на полях саммита «Большой двадцатки».