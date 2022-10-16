"Зенит" разгромил "Пари НН" 3:0 в выездной игре 13 тура чемпионата России

"Зенит" победил в выездном матче РПЛ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты питерского "Зенита" одержали разгромную победу над клубом "Пари НН" в выездной игре 13 тура чемпионата России в Премьер-Лиге со счетом 3:0, сообщает "КП-Спорт".

Счет в этом матче был открыт на 22-й минуте. Первый гол в ворота нижегородцев забил Далер Кузяев. На 45-й минуте поединка Клаудиньо удвоил преимущество "зенита". Ну а во втором тайме на 63-й минуте Клаудиньо поставил точку, забив третий гол в ворота соперников. Итог матча "Пари НН" - "Зенит" - победа питерцев со счетом 3:0.

После этой победы у "Зенита" - 33 очка после 13 матчей сезона и команда Сергея Семака продолжает находиться на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. У "Пари НН" - 11 место с 13 баллами.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Лебеденко дал "Локомотиву" жуткую характеристику в РПЛ, "Пари НН" не спешит расставаться с тренером Галактионовым, а вот Массимо Каррера сделал заявление о судействе в предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак".