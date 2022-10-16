Петр Бирюков: «Искренне поздравляю с профессиональным праздником»

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Наш город – мегаполис – имеет разветвленную дорожную сеть, крупные вылетные магистрали, дороги районного значения, межквартальные проезды. Все это нужно содержать в порядке и днем, и ночью, и зимой, и летом, – отметил Петр Бирюков в интервью телеканалу Москва 24. - Спасибо всем работникам дорожного хозяйства за то, что они содержат в надлежащем состоянии сотни миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. Искренне поздравляю их с профессиональным праздником!».

Присоединяемся к поздравлениям! Желаем каждому из наших специалистов здоровья, профессиональных успехов и благополучия! Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и горожанах!

А большое интервью заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова смотрите сегодня после 19:00 на телеканале Москва 24.