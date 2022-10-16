В Белом доме заявили, что ответ на возможное применение Россией ядерного оружия не будет зависеть от масштабов удара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответ Соединенных Штатов на ядерный удар России по Украине не будет зависеть от того, применит ли его Москва в тактическом масштабе или более крупном, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине – это применение ядерного оружия на поле боя на Украине. Мы не собираемся делать градации», – сказал представитель администрации американского лидера в эфире телеканала CNN.

Как отметил Салливан, в настоящее время Вашингтон работает с союзниками по НАТО, а также Индией и Китаем над тем, что послать России «четкий и убедительный сигнал», что ей не следует рассматривать использование ядерного оружия в конфликте на Украине.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины, которая якобы возможна со стороны РФ, вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Кроме того, Москва может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.