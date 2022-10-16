Вашингтон предупредили о потере могущественного союзника из-за одного решения Байдена Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рискуют резко ухудшить отношения с Саудовской Аравией, если президент США Джо Байден решит наказать ее за соглашение о снижении добычи нефти, считает журналист Эндрю Ингленд.

По мнению обозревателя, которое он высказал в статье для Financial Times, если американский лидер «решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра». Эксперт отмечает, что пока Байден пытается понять, какова должна быть реакция Вашингтона на соглашение в рамках ОПЕК+. В то же время его соратники по Демократической партии предлагают ограничить поставки Саудовской Аравии ключевого вооружения, а также снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности, пишет журналист.

Между тем специалисты, опрошенные газетой, считают, что США не смогут быстро перестать сотрудничать с Эр-Риядом в области вооружения. По их словам, королевство играет огромную роль в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке, в частности в качестве противовеса Ирану.

Напомним, 5 октября 2022 состоялось заседание министров ОПЕК+. Организация одобрила максимальное сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Сайт KP.RU разбирался, смогут ли США наказать Саудовскую Аравию за дружбу с Россией.