"Реал" победил "Барселону" 3:1 и вышел на первое место в Ла Лиге

"Реал" победил "Барселону" 3:1 в "Эль-Класико". Фото: REUTERS

Футболисты мадридского "Реала" в воскресенье, 16 октября, одержали победу со счетом 3:1 над "Барселоной" в матче 9 тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", сообщает "КП-Спорт".

Голами у "Реала" отметились Карим Бензема (12 минута), Феде Вальверде (35) и Родриго (90+2-я минута матча). На 83-й минуте матча Ферран Торрес отыграл один мяч у "Барселоны".

После этой победы "Реал" с 25 очками - единолично первый в турнирной таблице чемпионата Испании. У "Барселоны" - 22 балла и второе место. В следующем туре "Реал" будет гостить у "Эльче", а у "Барселоны" будет спустя сутки домашняя игра с "Вильярреалом".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Лебеденко дал "Локомотиву" жуткую характеристику в РПЛ, "Пари НН" не спешит расставаться с тренером Галактионовым, а вот Массимо Каррера сделал заявление о судействе в предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак".