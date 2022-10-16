"Ливерпуль" победил 1:0 "Манчестер Сити" благодаря голу Салаха

Мохамед Салах забил победный гол. Фото: REUTERS

В чемпионате Англии по футболу в воскресенье, 16 октября, был сыгран центральный матч тура - "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Ливерпуль". И впервые в сезоне команда Пепа Гвардиолы проиграла, уступив 0:1, сообщает "КП-Спорт".

Поединок не обошелся без своей драмы. Первая половина завершилась вничью 0:0. На 53-й минуте матча гол Фила Фодена в ворота "Ливерпуля" не был засчитан после просмотра VAR. Ну а потом на 76-й минуте отличился Мохамед Салах. Этот мяч стал победным для "Ливерпуля".

"Манчестер Сити" впервые в сезоне проиграл, на счету "горожан" 23 очка и они вторые в АПЛ. У "Ливерпуля" благодаря победе 13 очков и восьмое место, куда команда Юргена Клоппа поднялась с 12-й позиции.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Загитова и Щербакова вместе посмотрели первый выпуск "Ледникового периода", Малкин планирует провести еще один мощный сезон в НХЛ, а бывший тренер "Спартака" раскритиковал российских судей.