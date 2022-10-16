Американская журналистка Эпплбаум заявила о нежелании Запада видеть Украину победителем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны не могут оценить последствия победы Украины в конфликте с Россией, поэтому не желает этого, считает американская журналистка Энн Эпплбаум.

На саммите PGS22 в Германии она сообщила, что задумалась об этом вопросе из-за затягивания Западом с поставками танков Киеву. По ее мнению, на Западе не представляют, как будет выглядеть победа Украины и как это изменит положение в Европе и России и из-за этого не торопятся передавать ВСУ танки.

Напомним, ранее глава партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал власти ФРГ отказаться от поставок Украине танков Leopard 2.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия поставляет достаточно вооружения Украине.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс уже де-факто влез в украинский конфликт. Это никак не повлияет на цели специальной военной операции России на Украине, которая продолжится и "будет доведена до конца", отметил он.