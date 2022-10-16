Bloomberg: США потерпят крах в одновременной войне с Россией, Китаем и Ираном

Соединенные Штаты потерпят кошмарное поражение, если решат ввязаться в войны с Россией, Китаем и США одновременно, считает обозреватель Хэл Брэндс.

В статье для Bloomberg журналист смоделировал сценарий, при котором войны проходят по всему миру – от Европы до Тихого океана. По его мнению, этот вариант «не так абсурден, как кажется». Как отметил Брэндс, США в своей истории еще никогда не были так близко к вооруженному противостоянию с несколькими странами. При этом, считает он, конфронтация будет для США краткосрочной.

Вашингтону в противостояниях вокруг Украины, Тайваня и Ближнего Востока придется выбирать приоритетное для себя направление, пишет Брэндс. Обозреватель высказал мнение, при одновременной войне с РФ, Китаем и Ираном произойдет пожар евразийского масштаба, поскольку Европа, Персидский залив и Восточная Азия «в совокупности образуют стратегическое ядро более крупного театра военных действий – Евразии». Она в свою очередь является «центром глобальной политики», подчеркнул он.

«Это указывает на то, что сегодняшние кризисы более тесно взаимосвязаны, чем кажется», – обратил внимание Брэндс.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани войны с Россией и Китаем.