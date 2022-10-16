"Он был натурал": внебрачный ребенок Бориса Моисеева готовится к борьбе за наследство Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский шоумен Стас Барецкий накануне сделал шокирующее признание. Экс-солист группы "Ленинград" заявил, что он является внебрачным сыном российского певца Бориса Моисеева. Барецкий заявил о готовности бороться за наследство певца и даже рассказал о намерении взять его фамилию.

«Я с братом (Маркс Толкач. — прим. ред.) на контакте, озвучиваю свою позицию. Брат тоже это может подтвердить. Просто Боря был молодой и у него была связь, и родился я. Он был натурал, он не был гомосексуалистом. Это была дань моде. В то время многие пытались эпатировать, каждый по-своему», - рассказывает шоумен в беседе с "Пятым каналом".

Шоумен уже включился в гонку за звездным наследством. Арт-директора Сергея Гороха он называет «мошенником» и настаивает на исключении его из участия в этом вопросе.

«Буду оспаривать все его бумажки, которые он предоставлял, что их Борис Моисеев подписал. Это все лажа, „липа“. У меня хороший адвокат Владимир Налимов. Он защищал жену Ромы Жукова и „выбил“ для шестерых детей алименты», — сказал Барецкий.

По его словам, оказать свою правоту ему помогает «дядя» — брат певца Маркс Толкач, который пообещал найти волосы покойного исполнителя хита «Голубая луна».

«Фриске нет в могиле, Лобода родила от меня, а ребенок Шнура от сурмамы»: как Стас Барецкий зарабатывает деньги на жутких сплетнях о звездах. "Комсомольская правда" рассказывала, какие еще высказывания делал друг Сергея Шнурова и почему им нельзя верить. При этом, сам артист опровергает хайп. Подробнее читайте здесь.

Как напоминает телеканал "360", певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. В последние годы он перенес 2 обширных инсульта, а причиной смерти стал третий инсульт. У него также были проблемы с речью и подвижностью.

Кстати, в смерти певца Бориса Моисеева не установлено криминальных причин. На данный момент проводится стандартная проверка.Ранее сотрудники СК РФ начали проверку версии об убийстве Бориса Моисеева. Также ряд СМИ сообщал о том, что в качестве предварительной причины смерти артиста рассматривается острая сердечная недостаточность, передает Life.ru