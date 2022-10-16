Главред "Московского комсомольца" Гусев: журналист Попцов "много сделал для новой России" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев прокомментировал известие о смерти бывшего председателя ВГТРК, журналиста Олега Попцова.

«Долгие годы я его знаю и знал. Это очень цельная фигура медийная, очень ответственный человек. Когда он возглавлял и российское телевидение, и московское телевидение, он был очень ответственным за каждое слово, которое было в программах. Каждому времени, конечно же, своя картинка, свой опыт развития телевизионный. Мне кажется, за те периоды жизни, когда он возглавлял эти два канала, он сделал очень много для развития российского телевидения, нового российского телевидения, новой России. Он был государственником, он был человеком, который очень болел за Россию», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Напомним, в возрасте 88 лет ушел из жизни советский и российский журналист, а также писатель и политический деятель Олег Попцов, который был первым председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), передает ФАН.

Ранее президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) назвал Олега Попцова выдающимся человеком и гражданином своей страны. По его словам, он активно участвовал в политической жизни России, и с Борисом Ельциным, и с другими соратниками добивался, чтобы Россия была свободной страной, чтобы можно было открыто выражать свое мнение.