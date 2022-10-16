Глава Минобороны Саудовской Аравии отверг обвинения США в поддержке России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саудовская Аравия удивлена обвинениями Соединенных Штатов в том, что Эр-Рияд принял сторону Москвы при принятии решения по соглашению о снижении добычи нефти, заявил министр обороны королевства Халед бен Салман Аль Дауд.

«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины. Хотя решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим, некоторые обвинили королевство в том, что оно на стороне России. Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?» – написал глава Минобороны Саудовской Аравии в Twitter.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен публично заявила о том, что решение группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является крайне бесполезным и неразумным для всей мировой экономики и может нести серьезную угрозу стабильности мировых рынков.

Напомним, 5 октября 2022 состоялось заседание министров ОПЕК+. Организация одобрила максимальное сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.