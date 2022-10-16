ЦСКА вырвал ничью у "Спартака" 2:2 в матче 13 тура чемпионата России

Федор Чалов забил два гола "Спартаку". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты ЦСКА и "Спартака" сыграли вничью 2:2 в главном матче 13 тура чемпионата России в Премьер-Лиге, сообщает "КП-Спорт". Матч прошел в воскресенье, 16 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

В матче два гола на 17-й и 70-й минуте у ЦСКА забил форвард Федор Чалов. "Спартак" же в начале второго тайма забил два мяча за пять минут - сначала отличился Антон Зиньковский (52), а потом Александр Соболев (57).

"Спартак" в следующем туре сыграет против "Химок" 23 октября на своем поле. В этот же день ЦСКА поедет в гости на матч против ФК "Оренбург". Спартак" теперь после 13 матчей с 26 очками - второй в Премьер-Лиге. У ЦСКА - 25 баллов и третья позиция. "Ростов", который стоял на втором месте, оттеснили на 4-е место.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Загитова и Щербакова вместе посмотрели первый выпуск "Ледникового периода", Малкин планирует провести еще один мощный сезон в НХЛ, а бывший тренер "Спартака" раскритиковал российских судей.