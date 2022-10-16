Россиянам рассказали о мультиках, которые категорически нельзя смотреть детям Фото: Shutterstock

Главный методист и директор образовательного контента онлайн-школы английского языка Novakid Эдриан Лэндри заявила, что первые в списке мультиков, запрещенных для детей, – изображающие монстров.

«Любовь детей к злодеям и культ зубастых монстров пугает родителей. Психологи видят любовь к подобным персонажам в том, что с 4-5 лет ребенок начинает осознавать и «тестировать» различные чувства, в том числе и страх. Яркая, сильная эмоция нравится ребенку. При этом переживание страхов – один из необходимых инструментов для обретения контроля над своими чувствами. Однако тут важно не переборщить», – рассказала она в беседе с "Газета.ru".

Вторая категория «вредных» мультиков, по мнению методиста, – аниме. Но не как жанр, а отдельные картины.

«Безостановочный поток событий, мельтешение ярких пятен – это специфика многих аниме-мультфильмов. И, разумеется, такой контент вредит психике. При долгом просматривании такие мультфильмы провоцируют у детей тревожность», – констатирует эксперт.

Ранее психолог Дмитрий Раевский заявил, что дети с момента рождения начинают поглощать информацию, поступающую извне. У них выстраиваются нейронные связи при взаимодействии с матерью. То же самое происходит при использовании смартфона. Смартфоны, по словам психолога, могут повлиять на развитие разных недугов, например, синдрома дефицита внимания, передает ФАН.

До этого детский психолог Татьяна Свиридова заявила, что разговоры и тактильные контакты помогают детям справиться со стрессом. Она уточнила, что стоит обсуждать с ребенком его чувства, а также всячески выражать поддержку и почаще обнимать его. Следует поменьше говорить в присутствии сына или дочери о новостях. Если приходится это делать, необходимо сохранять спокойствие и избегать плохих прогнозов, рассказывает телеканал "360".