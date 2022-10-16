Захарова высмеяла заявление МИД Украины о стремлении князя Владимира вступить в ЕС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила над заявлением МИД Украины, что решение о вступлении страны в Евросоюз было принято князем Владимиром после крещения Руси. Дипломат предположила, что эти высказывания могли быть вызваны галлюциногенами.

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и «Украина, дружившая с Европой в те далекие годы». Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, МИД Украины в своем Twitter заявило, что решение о европейском пути страны и ее вступлении в Европейский союз принял еще князь Владимир после крещения Руси в 988 году. Украина и Европа всегда были друзьями, а сегодня защищает Европу от жестокости России, утверждают в ведомстве.

В июне этого года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За то, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены ЕС.