Российские военные уничтожили 20 боевиков ИГИЛ* в Сирии Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Российские военнослужащие провели специальную операцию по уничтожению боевиков группировки ИГИЛ* в Сирии, ликвидировав 20 террористов, сообщает Министерство обороны России.

«В ходе проведения специальной операции уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки (главарь «спящих» ячеек, действующих в южных провинциях САР), Мухаммад Самир Каддаха (бывший командующий бандформированиями ИГИЛ* в провинции Деръа), Фейсал Яхими Аль-Хаки (командир бандгруппы ИГИЛ* в Джасиме) и Аюб Фаддель Аль-Джебрави (бывший командующий бандформированиями ИГИЛ* в провинции Ракка)», – говорится на сайте ведомства.

Как отметили в Минобороны РФ, ликвидированные боевики причастны к взрыву автобуса военнослужащими танковой дивизии Вооруженных сил Сирии в провинции Дамаск, который произошел в четверг, 13 октября. В результате этого теракта погибли 19 человек, еще 22 получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября российские военные уничтожили в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* Сирожиддина Мухтарова.

*Запрещенные в России террористические организации