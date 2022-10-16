На Украине сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине прогремели взрывы в Одесской области, сообщает издание Klymenko Time.

Между тем «Страна.ua» пишет, что в Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 16 октября, Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все цели были поражены, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена почти во всех украинских регионах. Предупреждения о воздушной тревоге, а также призывы пройти в укрытия опубликовали в Telegram-каналах Одесской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Полтавской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций, а также мэрии Хмельницкого.

Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели президент РФ Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае продолжения агрессивных действий против РФ последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.