Союзные силы отбили попытки наступления ВСУ в районах городов Сватово и Кременная в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Союзные силы отбили попытки массированного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах городов Сватово и Кременная в ЛНР.

"ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах республики.

Собеседник издания отметил, что несмотря на провальное наступление, украинские войска в ближайшие дни могут вновь попытаться прорвать линию фронта.

Накануне на Купянском направлении российские военные сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных. Об этом сообщили 16 октября в российском минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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