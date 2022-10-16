IT-специалистам разрешили повторно подать заявку на отсрочку от мобилизации при смене работы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

IT-специалист в случае увольнения и трудоустройства в новую компанию может подать заявление на отсрочку через "Госуслуги" повторно.

"Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", где необходимо в том числе указать данные о новой компании", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что информация о предоставлении отсрочки будет передана в Минобороны на следующий рабочий день.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на вебинаре по вопросам отсрочки для сотрудников IT-компаний и телеком-компаний заявил, что военкоматы в ближайшее время получат списки работников IT-сферы для решения об отсрочке от частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, на портале Госуслуг запущены два сервиса по частичной мобилизации. Один из них помогает быстро записаться в добровольцы, другой – сообщить о возможной ошибке при призыве в Вооруженные силы России. О том, как ими воспользоваться, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.