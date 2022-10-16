RT: на Украине объявили награду за поимку экс-министра обороны ДНР Стрелкова

На Украине объявили награду в 10 тысяч долларов за поимку экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) после того, как появились сообщения о его отправке на фронт. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

О таком вознаграждении заявил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко. Он пообещал предоставить деньги из личных средств тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Ранее на Украине бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко объявил о приезде рэпера Басты в Киев. В своих соцсетях он призвал читателей следить за местоположением музыканта. Стерненко выступил против появления Василия Вакуленко на сценах страны. Свою позицию он объяснил тем, что Баста гастролировал в Крыму.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

* - запрещенная в России экстремистская организация