Премьер Венгрии убедил немецкие СМИ в необходимости отмены санкций Фото: REUTERS

Немецкий журналист издания Berliner Zeitung Томас Курьянович после беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что стал лучше понимать позицию Будапешта по отказу от антироссийских санкций.

Как сообщает ТАСС, журналист назвал разговор с Орбаном «интересным и содержательным». Курьянович отметил, что в дальнейшем издание будет дискутировать с политиками, позиция которых отлична от позиции ФРГ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского Союза пересмотреть ошибочную политику. По его мнению, сейчас Европа "медленно истекает кровью" из-за введенных санкций против России.

До этого Виктор Орбан высказывал мнение, что господству Запада грозит конец из-за спецоперации России на Украине. Он добавил, что "в дверь постучится многополярный миропорядок". Также он сравнил стратегию Запада с "машиной со спущенными шинами на всех четырех колесах".

А в сентябре 2022 года премьер-министр Венгрии заявлял, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, в результате чего Киев потеряет значительную часть территории.