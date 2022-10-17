Тренер ЦСКА Федотов высказался о споре с Абаскалем в перерыве: "Прыгало что-то рядом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат со столичным «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Федотов оценил поведение наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля фразой «прыгало что-то».

«Я его не понял. Фэйр-плей? О чем он, если у них не удалили футболистов? В [полузащитника ЦСКА Хорхе] Карраскаля въехали двумя ногами, "Спартак»" перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого?» — приводит его слова Lenta.ru.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33), напоминает RT.

Ранее "КП-Спорт" рассказывал, что сейчас Владимир Федотов — один из лучших тренеров РПЛ. А начинал свою футбольную карьеру он в родном Михайловском. По документам — город в 10 тысяч человек в Свердловской области, по факту — деревня. В таких условиях невозможно было тренироваться и даже мечтать о профессиональной футбольной карьере. Мечтал только папа Владимира — Валентин. Он сам когда-то играл в футбол, а потом болел за «Спартак» и подключил к этому делу сына.