На Аляске выбрали самого толстого медведя

Национальный парк Катмай на Аляске подвел итоги ежегодного конкурса "Неделя толстых медведей", где выбрали самого толстого медведя.

В этом году победителем во второй раз стал бурый мишка под номером 747.За лето он набрал больше всех жира и был признан самым толстым медведем.

При этом неизвестные злоумышленники пытались заполнить онлайн-опрос поддельными бюллетенями, заспамив голосами за медведицу 435 по кличке Холли, сообщает ABC News.

"Неделя толстых медведей" проходит в нацпарке Катмай с 29 сентября по 5 октября. Следить за конкурсом и проголосовать за самого толстого медведя можно на официальном сайте соревнования.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в Иркутске создали центр по подготовке медвежат-сирот к жизни в тайге. Косолапых обучают навыкам выживания на природе.