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В мире17 октября 2022 0:05

На Аляске выбрали самого толстого медведя

В этом году победителем во второй раз стал бурый мишка под номером 747
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Национальный парк Катмай на Аляске подвел итоги ежегодного конкурса "Неделя толстых медведей", где выбрали самого толстого медведя.

В этом году победителем во второй раз стал бурый мишка под номером 747.За лето он набрал больше всех жира и был признан самым толстым медведем.

При этом неизвестные злоумышленники пытались заполнить онлайн-опрос поддельными бюллетенями, заспамив голосами за медведицу 435 по кличке Холли, сообщает ABC News.

"Неделя толстых медведей" проходит в нацпарке Катмай с 29 сентября по 5 октября. Следить за конкурсом и проголосовать за самого толстого медведя можно на официальном сайте соревнования.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в Иркутске создали центр по подготовке медвежат-сирот к жизни в тайге. Косолапых обучают навыкам выживания на природе.