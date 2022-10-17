Украинские СМИ сообщили о пожаре в Николаеве после взрыва на складе горюче-смазочных материалов Фото: REUTERS

Склад горюче-смазочных материалов горит в Николаеве на Украине, сообщает агентство УНИАН.

" Сообщают, что в Николаеве горит склад ГСМ", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Другие подробности агентство пока не приводит. Также опубликовано видео, предположительно, пожара на складе.

Как ранее писал сайт KP.RU, под ударом оказались железнодорожные узлы (в Шепетовке и Павловграде), теплоэлектростанции (ни одну из которых Украина не построила сама за последние 30 лет — все это наследие СССР), военные склады. Украинская ПВО оказалась бессильна. Потому что Зеленский перебросил ее на фронт, чтоб обеспечить свой «контрнаступ», оставив города голыми.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.