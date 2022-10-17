Пленный разведчик ВСУ заявил, что более 100 иностранных боевиков находились в Харьковской области Фото: REUTERS

Разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, попавший в плен к военным ЛНР на сватовском направлении заявил, что не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области.

"Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое (Харьковской области – ред.)… Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил, что все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. По его словам, они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.