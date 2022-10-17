Восемь человек получили ранения в результате стрельбы у университетского кампуса в США Фото: REUTERS

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в американском городе Харрисонбург.

"В результате инцидента... восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням", - приводит сообщение властей города РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемого задержали. Согласно релизу на сайте местного университета, стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.

Ранее в университете Сиэттл Пасифик, что в американском штате Вашингтон произошло ЧП - какой-то мужчина открыл стрельбу в одной из аудиторий. В результате четыре человека были ранены, состояние двоих - молодого человека и девушки - врачи оценивают как тяжелое. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени (02:30 по Москве), после чего занятия в кампусе были приостановлены, студенты эвакуированы.