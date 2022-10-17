Bloomberg: ЕК собирается ввести динамическое ценообразование на газовой бирже Фото: REUTERS

В Еврокомиссии намерены создать механизм ограничения волатильности цен на газ на базе виртуального хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах.

«Это поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам — членам ЕС», — пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.

В нём также говорится о временной системе, которая позволит избежать ценовых скачков на энергорынке для более рационального механизма ценообразования, что, по мнению Еврокомиссии, позволит обеспечить европейским компаниям поставки в среднесрочной перспективе.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз требует установить ограничения цен на газ, в том числе отметить потолок цен на топливо из России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документы Еврокомиссии. Европе важно обеспечить более низкие цены для потребителей.

До этого 15 стран Европы поддержали идею ввести ограничения цен на газ. Среди них Бельгия, Болгария, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Хорватия. По их мнению, “потолок цен” позволит справиться с растущей инфляцией и обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в ЕС.