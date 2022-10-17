Рогов заявил о проводившихся в октябре учениях ВСУ по форсированию Днепра Фото: REUTERS

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре как минимум трижды провели учения по форсированию Днепра. В октябре украинские военные провели еще два таких учения, добавил он.

В беседе с ТАСС он напомнил, что боевое слаживание украинских бойцов началось во второй половине сентября в районе населенного пункта Вольноандреевка, на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. До недавних пор они базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что Украина вынашивает планы форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября Министерство обороны России заявило, что власти Украины заблаговременно готовили захват ЗАЭС в день приезда миссии Международного агентства по атомной энергетике.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.