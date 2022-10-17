Россиянам рассказали, на какие продукты вырастут цены до конца 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская выразила мнение, что в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Она также добавила, что в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу.

В беседе с "Праймом" экономист отметила, что динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохранятся на прежнем уровне.

В целом в ближайшее время в России не ожидается резкого роста цен на продукты питания, сказала она. Лебединская также допустила удешевление таких товаров, как офисная бумага и канцелярские принадлежности.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в июне у нас снизились цены. Не поверите, но именно таковы подсчеты Росстата. Снижение, правда, микроскопическое — в среднем по стране 0,35% в сравнении с маем. В том числе на 1,1% подешевели продукты.

Что же, как утверждает Росстат, подешевело? В основном это плоды и овощи. Те самые, которые до этого били все рекорды подорожания. А теперь вопрос: если за прошлый год цены на капусту выросли в четыре раза, а теперь наконец за месяц снизились на треть — какие у вас будут ощущения по поводу этого «падения цен»? В годовом измерении, по оценкам Росстата, рост цен уменьшился до 15,9% с 17,1% месяцем раньше. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU