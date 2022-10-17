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экономика17 октября 2022 2:02

Россиянам рассказали, на какие продукты вырастут цены до конца 2022 года

Доцент Лебединская считает, что в ближайшее время в России не стоит ожидать резкого роста цен на продукты питания
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, на какие продукты вырастут цены до конца 2022 года

Россиянам рассказали, на какие продукты вырастут цены до конца 2022 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская выразила мнение, что в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Она также добавила, что в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу.

В беседе с "Праймом" экономист отметила, что динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохранятся на прежнем уровне.

В целом в ближайшее время в России не ожидается резкого роста цен на продукты питания, сказала она. Лебединская также допустила удешевление таких товаров, как офисная бумага и канцелярские принадлежности.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в июне у нас снизились цены. Не поверите, но именно таковы подсчеты Росстата. Снижение, правда, микроскопическое — в среднем по стране 0,35% в сравнении с маем. В том числе на 1,1% подешевели продукты.

Что же, как утверждает Росстат, подешевело? В основном это плоды и овощи. Те самые, которые до этого били все рекорды подорожания. А теперь вопрос: если за прошлый год цены на капусту выросли в четыре раза, а теперь наконец за месяц снизились на треть — какие у вас будут ощущения по поводу этого «падения цен»? В годовом измерении, по оценкам Росстата, рост цен уменьшился до 15,9% с 17,1% месяцем раньше. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU