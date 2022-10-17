Adnkronos: итальянский доброволец погиб в ходе боевых действий под Донецком Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итальянский доброволец погиб в результате боевых действий в районе Донецка, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, мужчине было 28 лет. На протяжении длительного времени ранее он проживал неподалёку от Ростова-на-Дону и впоследствии сражался в конфликте на стороне ДНР в качестве добровольца.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо помочь добраться в зону боевых действий на Украине добровольцам с Ближнего Востока, которые сообщили о своей готовности помочь российской армии.

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