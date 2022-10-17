Названо условие для перезапуска Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС.

По его словам, возобновление работы станции невозможно, пока линия фронта не будет отодвинута.

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в начале сентября 2022 года последний работавший энергоблок (шестой) переведен в холодный режим. То есть он полностью перестал вырабатывать энергию. Только остановка энергоблоков не означает, что станция стала совершенно безопасной. Угроза масштабной катастрофы, в случае обстрелов с украинской сохраняется, заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Об этом же говорили в МАГАТЭ после того, как из миссия посетила ЗАЭС. Правда, тогда проверяющие так и не сказали, кто же на самом деле бьет по станции, хотя этого даже на самой Украине уже особо не скрывают. И свои атаки Киев ни на один день не останавливает. Как сообщило Минобороны России, «с 1 сентября территория Запорожской АЭС 26 раз подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск».

Сама станция сейчас питается от дизель-генераторов, персонал работает в штатном режиме, рассказывал «Комсомольской правде» председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU