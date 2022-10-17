Что произошло в ночь на 17 октября

В Харьковской области на сватовском направлении попали в плен шесть разведчиков ВСУ Фото: REUTERS

На Сватовском направлении группа украинских разведчиков в составе шести человек попала в плен — о подробностях рассказал один из её участников, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье The Washington Post.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ООН Прамилы Паттен об использовании российскими военными виагры для изнасилований на Украине, заявила, что подобные высказывания выходят за грань разумного.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута. До этого Зеленский заявлял, что в республиках Донбасса сложилась тяжелая ситуация для вооруженных сил Украины.

На Украине вновь подорожали куриные яйца — цена за десяток начинается от 80 гривен (135 рублей). Производители считают, что страна столкнулась с этой неожиданной проблемой в связи с потерей Киевом Херсонской области и ее вхождением в состав России.

Юрист Елена Кудерко заявила, что неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом. По ее словам, если в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажках это часто бывает противозаконно.

Когда-то Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава были партнерами не только в шоу «Comedy Woman», но и в жизни. В 2012 году у них закрутился роман. Пара тут же привлекла к себе внимание публики: Екатерина – высокая длинноногая красавица, Дмитрий – низенький, но чертовски обаятельный. Отношения звезд продлились недолго –около двух лет. Их развели слишком плотные рабочие графики. Оба очень уставали, и у них не оставалось сил друг на друга. Но, как выяснилось сегодня, Хрусталев не прочь сойтись с экс-возлюбленной.